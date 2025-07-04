В НАТО официально сменили нового командующего Объединенными силами НАТО в Европе

Командование Объединенных сил НАТО в Европе возглавил американский генерал Алексус Гринкевич , он заменил на посту Кристофера Каволи. Об этом сообщили на сайте НАТО в пятницу, 4 июля.

В частности, 4 июля в главной штаб-квартире Объединенных сил НАТО в Европе в Монсе в Бельгии состоялась официальная церемония передачи командования американскому генералу воздушных сил.

Реклама

Его предшественником с 2022 года был американский генерал Кристофер Каволи.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте похвалил Каволи за «модернизацию коллективной обороны НАТО и за его работу по реагированию на полномасштабное вторжение России в Украину». Также он поздравил генерала Гринкевича, отметив, что он принесет богатый опыт на пост SACEUR.

24 июня сообщалось, что кандидат президента США Дональда Трампа на должность командующего Объединенных сил НАТО считает, что Украина может победить в войне с Россией.

«Я думаю, что Украина может победить», — заявил он во время слушаний в Сенате 24 июня.

5 июня Трамп номинировал генерал-лейтенанта Воздушных сил Алексуса Гринкевича на должность Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

До этого он занимал должность директора оперативного управления J-3 Объединенного штаба Пентагона в Вашингтоне.

После утверждения он также возглавит Европейское командование Вооруженных сил США, заменив генерала Кристофера Каволи, который готовится уйти в отставку в июле 2025 года. По данным издания Defense News, Гринкевича считают одним из самых перспективных американских генералов.

Он имеет летный опыт на истребителях F-16 и F-22, а также четыре года работал в Центральном командовании (CENTCOM), где участвовал в координации действий американских войск на Ближнем Востоке, в частности авиационных подразделений.