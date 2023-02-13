Резников примет участие во встрече министров обороны стран НАТО

13 февраля, 15:37
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Резников встретится с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе (Фото:Gonzalo Fuentes/Reuters)

Резников встретится с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе (Фото:Gonzalo Fuentes/Reuters)

Во вторник, 14 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников примет участие во встрече министров обороны стран НАТО.

Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на брифинге.

«Завтра к нам присоединится министр обороны Украины Алексей Резников. И для участия в возглавляемой США Контактной группе по Украине, и для встречи с министрами стран НАТО», — отметил он.

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Столтенберг добавил, что на встрече планируют обсуждать вопрос потребностей Украины в борьбе с агрессией РФ.

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Генсек НАТО также заявил, что Альянс будет поддерживать Киев столько, сколько будет необходимо. Он подчеркнул необходимость поставить ВСУ необходимое вооружение до того, как Россия перехватит инициативу на поле боя.

14 февраля в штаб-квартире НАТО состоится девятая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. Главными темами обсуждения станут защита украинского неба, формирование танковой коалиции для ВСУ, запас боеприпасов и тренинговые программы для украинских военнослужащих.

https://www.youtube.com/watch?v=wbUN8Wa3jps

На 14−15 февраля запланировано заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны в Брюсселе. Его возглавит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   НАТО Йенс Столтенберг Алексей Резников Война России против Украины

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