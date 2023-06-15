Заседание в формате Рамштайн: Резников встретился с главой Пентагона в Брюсселе 15 июня, 11:05 Ллойд Остин и Алексей Резников перед 13-й встрече в формате Рамштайн в Брюсселе (Фото:Virginia Mayo/Pool via Reuters)

Министр обороны Украины Алексей Резников и главой Пентагона Ллойд Остин встретились перед заседанием Контактнойгруппы по вопросам обороны в формате Рамштайн, переговоры стартовали в Брюсселе.

«Всегда приятно встретиться с моим другом и коллегой Алексеем Резниковым. Почти 50 стран, участвующих в сегодняшней Контактной группе по обороне Украины, едины с вами и смелыми защитниками Украины», — написал в своем Twitter Остин.

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Резников также опубликовал фото перед заседанием в формате Рамштайн.

«Сегодня более 50 стран стоят бок о бок с Украиной в этой ничем не спровоцированной войне, начатой Россией. Спасибо, Ллойд Остин, за ваше лидерство, и спасибо всем нашим друзьям и партнерам за вашу непоколебимую поддержку», — резюмировал украинский министр.

13-я оборонная встреча в формате Рамштайн стартовала 15 июня в Брюсселе перед заседанием комиссии Украина-НАТО.

Участники переговоров обсудят детали «авиационной коалиции». На этот раз в состав украинской делегации включили представителей Воздушных сил ВСУ. Командующий ВС генерал-лейтенант Николай Олещук выделил своих ответственных офицеров, курирующих подготовку пилотов и логистические вопросы.

Также на заседании в Брюсселе будут обсуждать вопросы ПВО, снарядов, амуниции и артиллерии.