Резников впервые с начала полномасштабного вторжения РФ поговорит с министром обороны Израиля — СМИ 18 июня, 09:41 Телефонный разговор Резникова с Галантом состоится в ближайшие дни по просьбе главы Пентагона, пишут СМИ (Фото:Yves Herman/Reuters)

В ближайшие дни министр обороны Украины Алексей Резников поговорит со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, пишет Axios со ссылкой на высокопоставленных представителей оборонного ведомства Израиля.

По данным собеседников издания, телефонный разговор со стоится в начале следующей недели. Стороны обсудят нелетальную помощь Украины.

Чиновники утверждают, что планы телефонного разговора появились после того, как глава Пентагона Ллойд Остин спросил Галанта, будет ли он говорить со своим украинским коллегой и предоставит ли Израиль больше помощи Украине.

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Во время беседы Галант якобы заявил Остину, что Израиль не будет предоставлять Украине никакого летального оружия.

«Мы ясно дали понять Остину, как далеко мы можем зайти. Мы готовы оказать гуманитарную помощь и помощь оборонительными средствами — это то, где мы проводим черту. Администрация Байдена понимает это», — сказал высокопоставленный представитель израильского оборонного ведомства.

Украинский чиновник сказал, что Украина ожидает от Израиля гораздо большего, чем он делает сейчас, и Резников ожидает услышать это от Галанта.

«Если израильтяне не хотят оказывать нам больше помощи, то им нет смысла приходить на какие-либо международные встречи по этому поводу в будущем», — резюмировал украинский источник.

С начала большой войны с РФ Израиль оказывает Украине нелетальную помощь, занимая осторожную позицию.

В начале мая в Киеве начала работу израильская система раннего оповещения о ракетных ударах.

Также страна работает над планом помощи Украине по разминированию территорий.



