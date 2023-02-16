Резников на Kyiv Jewish Forum призвал инвестировать в украинское производство оружия 16 февраля, 20:26 Резников: Нам нужно оружие, боеприпасы, ремонт, производство, тренировка войск. Быстро и больше (Фото:Kyiv Jewish Forum)

Украина доказала, что производит чрезвычайно эффективное оружие и средства защиты, но оборонной индустрии причинены существенные разрушения. Это требует помощи партнеров, заявил во время Kyiv Jewish Forum министр обороны Украины Алексей Резников.



По убеждению министра, Украина будет максимально опираться на собственный военно-промышленный комплекс.

«Мы производим очень эффективное оружие. ПТРК Стугна, ракеты Нептун — это уже мировые бренды. У нас еще есть ряд таких, однако я пока не могу говорить о них публично», — сообщил Резников.

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В то же время, подчеркнул он, оборонной индустрии Украины причинены существенные разрушения. В качестве примера министр привел производство танков, которое было связано с предприятиями на востоке — в Харькове и Мариуполе.

«Поэтому сейчас мы не в состоянии обеспечить свою армию танками. И просим о международной поддержке», — признал он.

Резников сообщил, что Украина наладила производство бронежилетов, поэтому теперь может обеспечивать ими армию самостоятельно.

«На уровне правительства мы утвердили ракетную программу и программу развития ПВО/ПРО. Я не могу говорить о деталях, но речь идет о развитии украинского ВПК в контексте новых вызовов. Чем более самодостаточной будет Украина, тем более надежной опорой она будет в конструкции безопасности всей Европы», — подчеркнул глава Минобороны.

Он призвал иностранных партнеров не просто оказывать помощь, а инвестировать в украинское производство.

По его словам, заявления партнеров свидетельствуют о том, что они готовы поддерживать Украину на длинной дистанции. При этом важно, чтобы решения о помощи принимались быстро, а оружие и боеприпасы предоставлялись в достаточном количестве.

«Наша общая цель — скорее победить. Для этого нам нужны оружие, боеприпасы, ремонт, производство, тренировка войск. Быстро и больше. Мы обязательно победим», — резюмировал Резников.

Kyiv Jewish Forum ежегодно собирает президентов Украины и Израиля, представителей парламентов и правительств. В первый раз форум прошел в 2019 году в Киеве, собрав 500 участников со всего мира. С 2020 года мероприятие перешло в онлайн-режим, а его аудитория на 2021 год достигла почти 1 млн человек.

Инициатором Kyiv Jewish Forum является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин.

Главной площадкой форума в этом году стал Вашингтон. KJF-2023 организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. NV является медиапартнером мероприятия.