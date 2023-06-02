Резников приехал в Сингапур на форум по безопасности
Алексей Резников (Фото:Press Service of the Defence Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)
Министр обороны Украины Алексей Резников находится в Сингапуре, где проходит международная конференция Диалог Шангри-Ла, на ее полях он провел встречи с сингапурским, австралийским и новозеландскими коллегами.
Как сообщил Резников, первый день визита он начал со встречи с сингапурским министром обороны Нг Енг Геном.
«Я благодарен Сингапуру за приглашение и всестороннюю поддержку, которую они оказывают Украине. Эта страна играет для нас важную роль. Очень важно, что мы имеем общую цель — продвижение справедливости», — написал Резников.
Кроме того, Резников сообщил о «плодотворных разговорах» с австралийским коллегой Ричардом Марлесом и министром обороны Новой Зеландии Эндрю Литтлом.
«Украина чувствует мощную поддержку Австралии и Новой Зеландии», — отметил он.
Руководитель Минобороны Украины поблагодарил посла США в Сингапуре Джонатана Каплана за поддержку американского народа и провел встречу с исполнительным директором IISS — Asia Джеймсом Кребтри.
«Главным пунктом договоренностей на всех встречах является то, что верховенство права должно преобладать над верховенством силы. Украина должна выиграть эту войну, которую начала Россия. Пусть так и будет», — подытожил Резников.
Диалог Шангри-Ла — крупнейший в Азиатско-Тихоокеанском регионе форум по безопасности. В 2023 году он проходит в Сингапуре 2−4 июня.