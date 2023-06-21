Резников впервые поговорил с министром обороны Израиля 21 июня, 18:48 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр обороны Украины Алексей Резников впервые провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галантом.

Резников заявил, что министры провели очень продуктивный разговор.

«Мы обсудили текущую ситуацию на месте и перспективы проекта по защите украинцев от угроз с воздуха. Иранские беспилотники представляют угрозу безопасности для обеих наших стран. Мы рассчитываем на помощь Израилю в противодействии этому», — написал министр обороны Израиля.

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Отметим, что разговор между министрами обороны стран прошел впервые. Причем Галант возглавил оборонное ведомство Израиля пять месяцев назад.

С начала полномасштабной войны Иерусалим отказывается оказывать Украине военную помощь. Страна передает только гуманитарную помощь.

2 июня министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что израильские военные вместе с украинскими работают над внедрением системы раннего оповещения о ракетных атаках на территории Украины. Они проходят учения в Польше.