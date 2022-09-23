Зеленский назначил нового посла Украины в Германии — указ 23 сентября, 17:41 Алексей Макеев — новый посол Украины в Германии (Фото:Алексей Макеев / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 сентября, своим указом назначил Алексея Макеева послом Украины в Германии.



Соответствующий документ №662/2022 обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Макеева Алексея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Германия", - говорится в указе.

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Также другим указом президент назначил посла Украины в Республике Корея Дмитрия Пономаренко послом Украины в Монголии по совместительству.

До последнего времени 47-летний Алексей Макеев был спецпредставителем МИД Украины по поводу санкционной политики и членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал в Берлине и Берне.



Предшественник Макеева на должности посла Украины в ФРГ Андрей Мельник был уволен указом президента от 9 июля. Он стал послом Украины в ФРГ в декабре 2014 года и возглавлял дипломатическое представительство восемь лет, в то время как послы обычно возвращаются через четыре, максимум шесть лет.

После начала полномасштабной войны России против Украины Мельник резко критиковало правительство Германии и канцлера Олафа Шольца за промедление с поставками вооружений в Украину.

По информации немецких СМИ, Мельник должен вернуться в Украину в октябре и может занять новую должность в Министерстве иностранных дел Украины сразу после возвращения.

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