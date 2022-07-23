Стало известно, кто может заменить посла Мельника в Германии 23 июля, 19:05 Новым послом Украины в Германии может стать Алексей Макеев (Фото:Oleksii Makeiev / Facebook)

Новым послом Украины в Германии вместо Андрея Мельника могут назначить Алексея Макеева, сообщает со ссылкой на источники немецкий телеканал RTL.

По информации журналистов, Алексей Макеев возглавит украинское посольство в Германии. Официально сообщить немецкой стороне о назначении Макеева могут ориентировочно через две недели.

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Также эту информацию подтверждает Европейская правда, ссылаясь на источники.



47-летний Алексей Макеев является спецпредставителем МИД Украины по санкционной политике и членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал, в том числе, в Берлине и Берне.

9 июля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии.

Немецкий таблоид Bild писал, что Мельник может занять новую должность в Министерстве иностранных дел в Киеве. Сотрудник украинского правительства заявил Bild, что такое предложение МИД сделал президенту Владимиру Зеленскому. Он отметил, что в Киеве очень ценят Андрея Мельника за его работу. Источники Bild также считают, что переезд посла из Берлина в Киев не будет восприниматься как увольнение.

Андрей Мельник стал послом Украины в ФРГ в декабре 2014 года и возглавлял дипломатическое представительство восемь лет, в то время как послы обычно возвращаются через четыре, максимум шесть лет.

После начала полномасштабной войны России против Украины Мельник подверг резкой критике правительство Германии и канцлера Олафа Шольца за промедление с поставками вооружений в Украину.

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