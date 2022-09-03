Германия согласилась с кандидатурой нового посла Украины в Берлине — Welt

3 сентября, 09:38
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Алексей Макеев (Фото:Oleksii Makeiev/Facebook)

Алексей Макеев (Фото:Oleksii Makeiev/Facebook)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер согласился с кандидатурой на должность нового посла Украины в ФРГ. Им станет Алексей Макеев, сообщает Die Welt со ссылкой на источники.

Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Германии и посольстве Украины в Берлине. Макеев сменит в должности Андрея Мельника, который был послом на протяжении почти восьми лет.

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Welt сообщает, что последний вступит в должность в МИД Украины сразу после возвращения из ФРГ. Это должно произойти до середины октября.

Сейчас Алексей Макеев — спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики и член международной экспертной группы Ермака—Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал в Берлине и Берне.

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9 июля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии.

Немецкий таблоид Bild писал, что Мельник может занять новую должность в Министерстве иностранных дел в Киеве. Сотрудник украинского правительства заявил Bild, что такое предложение МИД сделал президенту Владимиру Зеленскому. Он отметил, что в Киеве очень ценят Андрея Мельника за его работу. Источники Bild также считают, что переезд посла из Берлина в Киев не будет восприниматься как увольнение.

Андрей Мельник стал послом Украины в ФРГ в декабре 2014 года и возглавлял дипломатическое представительство восемь лет, в то время как послы обычно возвращаются через четыре, максимум шесть лет.

После начала полномасштабной войны России против Украины Мельник подверг резкой критике правительство Германии и канцлера Олафа Шольца за промедление с поставками вооружений в Украину.

Немцы не осознают, что нападение Путина изменило все и для них – Андрей Мельник
https://www.youtube.com/watch?v=UwlSR58-Jps&t=381s
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Германия Посол Дипломатия Андрей Мельник Дипломаты Алексей Макеев

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