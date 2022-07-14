«Возможно только военное освобождение». Данилов констатировал, что Украина не сможет договорится с Россией 14 июля, 16:26 Местный житель выглядывает из поврежденного обстрелом российских военных окна в Константиновке, 13 июля (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Радио НВ констатировал, что возможно только военное освобождение Украины, а договориться с Россией невозможно.



Он сказал, что совершенно согласен с мнением о том, что Украина прошла в этой войне точку невозврата, когда еще о чем-то можно было договариваться с РФ, и теперь возможно только военное освобождение ее территорий.

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«Если агрессор (то, что говорил президент нашей страны) добровольно покинет нашу землю, тогда мы сразу прекратим воевать. А до этого он должен отсюда убраться — со всех наших земель, которые у нас были зафиксированы в 1991 году. Это аксиома. Если он этого не будет делать, другого пути, кроме военного, у нас с вами сегодня не существует», — заявил Данилов.

13 июля во время брифинга глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоров между Украиной и Россией сейчас нет из-за позиции РФ и продолжения ее агрессии против нашей страны.

«Цель Украины в этой войне, которую развязала против нас Россия, — освободить наши территории и восстановить территориальную целостность и суверенитет на востоке и юге Украины. Это конечная точка нашей переговорной позиции», — подчеркнул он.

6 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что сейчас с Россией ведет переговоры только подгруппа по гуманитарным вопросам для обмена пленными и телами погибших.

Ранее Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.

14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с РФ, но только тогда, когда кремлевский режим пойдет на прекращение боевых действий.

Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

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