Украина получит от США более десяти танков Abrams — Данилов 15 сентября, 21:26 Танк Abrams в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Более десяти танков Abrams, которые должны передать США, в ближайшее время прибудут в Украину, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В комментарии Украинскому Радио он подчеркнул, что в этом вопросе американская стороне «не подводит Украину».

«Что касается поставок „абрамсов“, — тяжелейших танков в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну. Наши стратегические партнеры — США — в этом случае нас не подводят. В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну», — сказал Данилов.

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По его словам, танков будет больше, чем сообщалось ранее.

«Их будет больше десяти. И на сегодняшний день соответствующее количество учебных экипажей приобретает навыки владения этим современным оружием», — отметил секретарь СНБО.

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31 августа издание Politico сообщило, что Украина должна получить несколько американских танков Abrams уже в середине сентября 2023 года.

25 января США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams. Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что танки Abrams передадут Киеву в начале осени. 20 февраля президент США Джо Байден заявил, что в целом союзники Украины «направили на защиту почти 700 танков».