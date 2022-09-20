«Не допустит удара в спину РФ». Диктатор Лукашенко в очередной раз прогнулся перед Путиным 20 сентября, 14:26 Александр Лукашенко также потребовал проверить тероборону и народное ополчение (Фото:Белта)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что атаки на Россию с подконтрольной ему территории не допустит.

Об этом он сказал во вторник, 20 сентября, во время встречи с секретарем совета безопасности Александром Вольфовичем.

По словам Лукашенко, вводить свои войска в Украину он якобы не собирается, однако готов их использовать, чтобы прикрыть РФ.

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«Что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником… Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, значит, надо ее отмобилизовать», — заявил он, потребовав в связи с этим проверить также подразделения территориальной обороны и так называемого «народного ополчения».

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории от российских войск сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

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