«Не допустит удара в спину РФ». Диктатор Лукашенко в очередной раз прогнулся перед Путиным
Александр Лукашенко также потребовал проверить тероборону и народное ополчение (Фото:Белта)
Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что атаки на Россию с подконтрольной ему территории не допустит.
Об этом он сказал во вторник, 20 сентября, во время встречи с секретарем совета безопасности Александром Вольфовичем.
По словам Лукашенко, вводить свои войска в Украину он якобы не собирается, однако готов их использовать, чтобы прикрыть РФ.
«Что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником… Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, значит, надо ее отмобилизовать», — заявил он, потребовав в связи с этим проверить также подразделения территориальной обороны и так называемого «народного ополчения».
Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории от российских войск сразу на нескольких направлениях.
Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.
Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.
Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.
На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.
Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.
В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.
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