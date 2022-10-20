Диктатор Лукашенко обратился к белорусам: Хотите жить спокойно — зубы сжали и делайте то, что говорю 20 октября, 16:54 Лукашенко заявил, что ранее поручил силовикам и другим органам проинформировать народ о «том, что происходит» (Фото:Pool via REUTERS)

Белорусский диктатора Александр Лукашенко заявил, что граждане Беларуси должны «зубы сжать» и делать то, что он говорит, если они хотят жить тихо и спокойно.

Об этом сообщает белорусское провластное госиздание Белта.

«Хотите через беду пройти — пожалуйста. Знамя в руки и идите. Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить (хотя, думаю, все имеют такую возможность), так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите (это тоже вариант), тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю», — сказал диктатор.

Видео дня

Лукашенко заявил, что ранее поручил силовикам и другим органам проинформировать народ о «том, что происходит, а народ потом пусть принимает решение». Он добавил, что якобы не хочет запугать белорусов.

10 октября Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко говорил, что основу группировки будут составлять Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.