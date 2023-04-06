Диктатор Лукашенко собрался «побеждать» Запад в газетах и по телевизору 6 апреля, 15:33 Александр Лукашенко собрался выигрывать «битву» с Западом за умы и сердца жителей Беларуси (Фото:Iran’s President Website/WANA/Handout via Reuters)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил об «идеологическом противостоянии» с Западом и собрался «побеждать» в газетах и по телевизору.

«Мы не имеем права проиграть битву за умы и сердца наших граждан на печатных, теле-, радио-, цифровых полях сражений», — сказал он во время своего визита в Москву, принимая участие в заседании госсовета Союзного государства с участием российского диктатора Владимира Путина, пишет Belta.

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При этом, Лукашенко считает, что идеологическое противостояние с Западом «надолго».

«Идеологическое противостояние по линии Запад-Восток не ослабеет даже после того, как замолчат пушки. Это — надолго», — нафантазировал диктатор.

Он также заявил о планах Союзного государства РФ и Беларуси создать медиахолдинг.

5 апреля Лукашенко в очередной раз прибыл в Москву, где встретился с Путиным.

В начале года он заявлял, что Запад якобы пытается «использовать» Украину против Беларуси, но она «пока держится».