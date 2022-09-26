«Еще назад попросятся»: Лукашенко попытался утешить Путина на фоне массового бегства россиян — видео 26 сентября, 14:27 Александр Лукашенко предположил, что из РФ сбегут около 50 тысяч россиян (Фото:Скриншот видео радио Беларусь)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко решил морально поддержать своего российского коллегу Владимира Путина на фоне массового бегства россиян из-за объявленной в РФ мобилизации.

Во время своего визита в Москву он решил публично поднять эту неприятную для главы Кремля тему, чтобы поделиться с ним своим личным опытом.

«Ну, хорошо, пусть убежали, ну 30 тысяч, ну 50 тысяч. А они что, если б здесь остались, они „нашими людьми“ бы были? Ну, пусть бегут. Я не знаю, как вы к этому относитесь… Я особо не переживал, когда в 20-м году несколько тысяч выехали. Просятся назад. Большинство просится: „Заберите назад“. И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать. Или пусть едут сюда, или пусть кормятся там», — заявил Лукашенко, пытаясь утешить Путина, задумчиво выслушивавшего его советы.

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Напомним, 21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине. Из-за бегущих из страны граждан РФ на ее границах образовались многокилометровые очереди.

В свою очередь кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что мобилизовать жителей республики не намерен.

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