«Лукашенко пытается дистанцироваться от Кремля». ЦПД проанализировал смену риторики белорусского диктатора 10 июня, 21:46 Цей матеріал також доступний українською Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Центр противодействия дезинформации при СНБО проанализировал риторику белорусского диктатора Александра Лукашенко в отношении полномасштабной войны в Украине.

Как сообщается на сайте ЦПД в пятницу, 10 июня, за более чем три месяца полномасштабной российской агрессии «риторика Лукашенко изменилась от позиции союзника России до попыток дистанцирования от Кремля и предложений миротворчества».



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«Лукашенко подчеркивает, что Беларусь — не агрессор, и ни одного белорусского военного в Украине нет. В настоящее время Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 тысяч и анонсировала проведение „мобилизационных учений“ возле украинской границы в конце июня», — отмечают эксперты ЦПД.



В Центре противодействия дезинформации предположили, что восстановление полного контроля над армией — «ключевой залог политического выживания Лукашенко», который демонстрирует его «контроль над страной и преданность силовых структур».

Там также отметили, что смена риторики самопровозглашенного «президента» Беларуси расходится с его действиями, поскольку сильно зависит от договоренностей с российским диктатором Владимиром Путиным.

Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.

В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко продлил сроки «проверки боеготовности» до 11 июня.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

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