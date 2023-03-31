«Применят самое страшное оружие». Диктатор Лукашенко повторил ядерные угрозы Кремля в адрес Украины 31 марта, 14:03 Лукашенко обратился с посланием с бредовыми заявлениями и угрозами (Фото:BelTA/Maxim Guchek/Handout via Reuters)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко озвучил нарративы российской пропаганды, повторив ядерные угрозы Кремля.

Свои бредовые заявления он озвучил во время послания к парламенту Беларуси и народу.

Лукашенко на фоне войны РФ против Украины заявил, что «обе стороны понимают, что одерживать победу нельзя».

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«Тем более, как украинцы считают, что они победят — это глупость, невозможно победить ядерное государство. Если российское руководство поймет, что ситуация грозит распадом России, то будет применено самое страшное оружие. Этого нельзя допустить», — сказал диктатор.

Он добавил, что «рассчитывать на победу с государством, обладающим ядерным оружием, безумие».

Лукашенко также прокомментировал планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси. Он сказал, что «это не запугивание кого-либо и не шантаж, а возможность обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу».

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что до 1 июля в Беларуси завершат сооружение хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявления Путина раскритиковал ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции. На фоне заявлений главы Кремля Украина требует созвать Совбез ООН.