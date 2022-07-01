«Я готов»: в День независимости Канады Лукашенко призвал ее к возобновлению диалога 1 июля, 11:37 Александр Лукашенко напомнил, что дипотношениям между Беларусью и Канадой уже 30 лет (Фото:Ramil Sitdikov/REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, находящийся в геополитической изоляции в связи с незаконной узурпацией власти в стране, решил вдруг поздравить Канаду с Днем независимости.

В своем обращении он напомнил, что в этом году дипломатическим отношениям между двумя государствами исполняется 30 лет, за которые был «реализован ряд совместных проектов в гуманитарной и образовательной сферах, в области экономики, науки и спорта».

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В связи с этим Лукашенко выразил надежду, что «закаленные временем межчеловеческие контакты и дружба окажутся сильнее санкций» и канадские политики все же согласятся на возобновление диалога с его режимом.

«Белорусская сторона готова к возобновлению конструктивной работы на благо наших народов», — подчеркнул он.

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