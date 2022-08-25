Лукашенко передал Беларусь Кремлю под военные потребности, его соучастие не останется без ответа — посольство США 25 августа, 22:51 Александр Лукашенко (Фото:«Администрация президента» Беларуси)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко отдал свою страну под военные потребности Кремля и теперь будущее Беларуси находится под угрозой.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Беларуси в среду, 24 августа.

Американские дипломаты поздравили Украину с Днем Независимости и подчеркнули, что Киев борется за защиту не только своей демократии, но и за выживание как независимой страны.

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«Но последствия войны России не ограничиваются Украиной. Независимое будущее как Украины, так и Беларуси под угрозой из-за экспансионистской, империалистической политики России», — говорится в сообщении.

В посольстве убеждены, что народ Беларуси стремится к суверенитету своей страны, демократическим принципам и верховенству права. По мнению американских дипломатов, соучастие Лукашенко в войне против Украины и поддержка кремлевского режима противоречат воле белорусского народа.

«Исключительная сосредоточенность режима Лукашенко на удержании властей взорвала белорусский суверенитет и поставила белорусскую территорию, воздушное пространство и инфраструктуру на службу военным нуждам России», — добавили в ведомстве.

Нападение на Украину не останется без ответа и обойдется дорого как для России, так и для Лукашенко, подчеркнули дипломаты.

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