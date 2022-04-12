«Готовы предоставить все явки и пароли». Лукашенко назвал преступления российских оккупантов в Буче «психологической операцией англичан» 12 апреля, 16:35 Цей матеріал також доступний українською Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко обвинил Великую Британию в военных преступлениях России в Буче под Киевом.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

12 апреля состоялась встреча российского диктатора Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. После почти трех часов разговора, на пресс-конференции Лукашенко высказался и о военных преступлениях армии РФ в Буче, которые он считает «психологической спецоперацией англичан».



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«Это как в Буче, вот мы обсуждали эту политику. Все кричат. Ну надо было ввести очередной пакет, нам это известно. Мы сегодня обсуждали подробно их эту спецоперацию. Психологическую спецоперацию, которую провели англичане. Если вам так нужны адреса, пароли и явки, номера автомобилей, марки их, на которых приехали в Бучу и как это делали… ФСБ России может предоставить эти материалы. Если бы с военной операцией Россия хоть бы чуть-чуть запоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар… по соседним областям. Что это возможно, мы сегодня четко в этом убедились», — сказал Лукашенко.

Встреча Путина и Лукашенко прошла на космодроме Восточный, который расположен в Амурской области РФ.

2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские защитники освободили от российских оккупантов все населенные пункты Киевской области. Отступая, россияне миновали территорию и даже тела убитых. Появились фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Буче, Ирпене, Бородянке и в направлении Житомирской трассы.



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