Лукашенко хочет вмешаться в польские выборы — МВД Польши 16 августа, 19:53 Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко может попытаться вмешаться в польские выборы, заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик.

Об этом сообщает Polskie Radio.

«Мы осознаем, что Александр Лукашенко захочет вмешаться в польские выборы, дестабилизируя ситуацию и совершая различные провокации», — подчеркнул чиновник.

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Он добавил, что Польша постоянно отслеживает ситуацию на границе с Беларусью и ожидает там провокаций.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что страны Балтии и Польша обсуждают возможность полного закрытия границ с Беларусью.

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувальского коридора — 100-километрового участка между Польшей и Литвой, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».