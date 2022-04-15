«Лукашенко хочет прикинуться пожарным». Беларусь пытается изменить свою роль в российско-украинской войне — эксперт 15 апреля, 16:05 Цей матеріал також доступний українською Лукашенко и Путин на космодроме Восточный, 12 апреля 2022 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Пока Россия меняет тактику, отказавшись от попыток взять Киев и сосредоточившись на востоке и юге Украины, роль Беларуси в войне также претерпевает трансформацию, отмечает в своей колонке внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Брайан Уитмор.



Диктатор Александр Лукашенко, позволивший России использовать белорусскую территорию как плацдарм для нападения на Украину, в последнее время жаловался на то, что его называют «сообщником агрессора». Он также не раз требовал, чтобы Беларусь была участником любых переговоров по урегулированию конфликта. Между тем Минск недавно опубликовал список недружественных стран, в который демонстративно не включена Украина, пишет Уитмор.

Видео дня

«Согласно неопубликованному конфиденциальному докладу Минского центра стратегических и внешнеполитических исследований, Лукашенко в последнее время выступает за изменение белорусской позиции относительно войны. Беларусь останется союзником России и не будет критиковать эту войну, но Лукашенко не хочет, чтобы его считали одним из агрессоров. С этой целью Беларусь активизирует дипломатические усилия по прекращению войны и будет настаивать на участии в любых мирных переговорах. Иными словами, Лукашенко после оказания помощи и пособничества поджигателю теперь, видимо, хочет прикинуться пожарным», — отметил эксперт.

Он предполагает, что подобные усилия Лукашенко в значительной степени обусловлены социологией. Согласно недавнему опросу Chatham House, лишь 3% белорусов поддерживают идею участия Беларуси в войне России против Украины. При этом 67% выступают против обстрела Россией украинских городов с белорусской территории, а 52% против того, чтобы позволить Москве использовать белорусскую территорию в качестве плацдарма для войны.

Россия, по мнению Уитмора, признает попытку сообщника переориентироваться весьма полезной, цинично надеясь использовать позицию Лукашенко по поводу включения страны в число гарантов безопасности Украины для затягивания переговоров.

Но белорусский диктатор может сколько угодно мечтать о возрождении роли, которую он играл после российской аннексии Крыма в 2014 году и начала войны на Донбассе, когда он мог изображать посредника. "Этот поезд уже ушел", — убежден автор колонки.

«Это война и Лукашенко тоже. Украинские города обстреливали с территории Беларуси. Российские войска вторглись в Украину из Беларуси. В настоящее время они в Беларуси перегруппировываются и получают снабжение. Несмотря на внутренние протесты, Лукашенко превратил свою страну в воюющую. Он стал сообщником Путина, а теперь хочет превратиться в миротворца. Не получится», — резюмировал Витмор.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.