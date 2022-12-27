В Германии хотят назначить послом в РФ опытного дипломата, который выступает против переговоров с агрессором — Spiegel 27 декабря, 21:47 Александр Ламбсдорфф (Фото:Alexander Graf Lambsdorff / Facebook)

Германия планирует летом 2023 года сменить посла в Москве, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источники среди представителей правящей коалиции.

Нынешний посол Германии в России — Геза Андреас фон Гайр. По информации Spiegel, летом его планируют заменить на политика от Свободной демократической партии (СвДП) Александра Графа Ламбсдорффа. Ранее ходили слухи о том, что он может стать послом в США, но сейчас этот вариант не рассматривается.



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Ламбсдорфф считается одним из самых опытных дипломатов в Германии. В 1997—1998 годах он работал в МИД Германии при министре Клаусе Кинкеле, в 2000—2003 годах — в посольстве ФРГ в Вашингтоне, позже — в отделе МИД по России. С 2004 по 2017 годы Ламбсдорф был депутатом Европарламента, с 2014 по 2017-й — вице-президентом. С 2017 года является депутатом Бундестага и зампредседателя фракции СвДП.

Spiegel отмечает, что Ламбсдорфф не раз резко осуждал войну России против Украины и говорил, что не видит возможности дипломатического решения, а также критиковал людей, выступающих за «пацифизм» и прекращение военной помощи Украине. В апреле он заявлял, что изначальное завершение войны будет военным.