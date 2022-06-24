Суд в Чехии не разрешил выдать Украине россиянина Франчетти, который участвовал в оккупации Крыма 24 июня, 00:48 Цей матеріал також доступний українською Александр Франчетти (Фото:скриншот видео alexander dzalati/YouTube)

Высший суд в Праге в четверг, 23 июня, отказался выдавать Украине россиянина Александра Франчетти, который подозревается в участии в оккупации Крыма.

Об этом сообщают České noviny со ссылкой на заявление пресс-секретаря суда Праги Адама Венига.



Суд принял решение о невозможности экстрадиции Франчетти из-за полномасштабной войны в Украине и «личных обстоятельств» подозреваемого. По мнению судей, россиянин может «подвергнуться преследованию» из-за своего гражданства и участия в боевых действиях на стороне России, а после экстрадиции есть риск того, что его права будут нарушены, «который пока не может быть устранен заверениями украинской стороны».

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12 сентября в аэропорту Праги задержали россиянина Александра Франчетти, который участвовал в оккупации Крыма. Это произошло на основании ордера на арест, выданного Украиной.

14 сентября суд в Чехии арестовал Франчетти. Офис генпрокурора еще в августе 2020 года обратился в Министерство юстиции Чехии с запросом о выдаче россиянина, а после его задержания подтвердил его актуальность. Франчетти разыскивают для привлечения к уголовной ответственности за участие в вооруженных формированиях Самооборона Крыма и Северный ветер (ст. 260 УК Украины).

Франчетти — российский фитнес-тренер с постоянным местом жительства в Чехии. Он возглавлял разведгруппу Северный ветер возле оккупированного Севастополя.

В одном из интервью Франчетти заявлял, что в Северный ветер входили 11 человек, а сама разведгруппа отвечала за охрану линий электропередач, газопровода, а также выявление неких «экстремистских групп». Также он говорил, что группировка сотрудничала с командованием Военно-морского флота России.

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