Проблемы с алкоголем и репутация из Сирии. Христо Грозев рассказал об отстранении российского генерала Дворникова

17 июня, 00:37
Цей матеріал також доступний українською
Александр Дворников (Фото:Кремль)

Александр Дворников (Фото:Кремль)

Глава отдела расследований Bellingcat Христо Грозев заявил, что у российского генерала Александра Дворникова были проблемы с подчиненными и в армии страны-агрессора ему не доверяли.

В интервью российскому проекту Продолжение следует, опубликованному в четверг, 16 июня, Грозев предположил, что российский диктатор Владимир Путин управляет войной «в ручном режиме», и никто не знает, что он решит в конце недели.

Видео дня
Читайте также:
Путин лично управляет военным наступлением против Украины — Guardian

По словам расследователя, Путин решил не доверять своим генералам и сам взял на себя роль генерала примерно в то же время, когда был назначен Дворников.

«Репутация у Дворникова из Сирии внутри армии была не очень высока. Они преподнесли публике, что он крутой стратег, но уже знали, что его способность координировать разные виды войск не очень высока… В Сирии победы были, [но], по мнению людей из ЧВК и офицеров, с которыми мы общались, вопреки Дворникову, а не благодаря. У него были эксцессы с алкоголем, ситуации, когда он ночью решал начать войну без какой-либо разведывательной поддержки. Ему не подчинялись… Не могу себе представить, что до Путина это не дошло», — сказал журналист.

Читайте также:
«Плеяда у***нов», «еб***й Путин». Российские полковники обсуждают Шойгу, Дворникова и провалы своей армии в Украине — перехват
Читайте также:

Генерал Геннадий Жидко, по данным CIT, сменил Дворникова около недели назад (Фото:mil.ru) Замена «Сирийскому мяснику». Что известно о Геннадии Жидко, который предположительно возглавил оккупационные войска РФ вместо Дворникова

Грозев отметил, что ни один из офицеров, которые работали с Дворниковым, ему не доверяет, но при этом у генерала были определенные качества: так, он «может расписывать стратегию».

Расследователи Conflict Intelligence Team 3 июня сообщили, что российский генерал Александр Дворников больше не командует группировкой войск РФ в Украине. По данным CIT, его заменили генералом Геннадием Жидко — это бывший командующий Восточным военным округом, а сейчас заместитель министра обороны России по военно-политической работе.

До этого газета The New York Times сообщила, что есть сомнения по поводу того, продолжает ли отвечать за полномасштабную войну России против Украины Дворников, так как в последние две недели его не видели.

Шойгу – это пустое место, – Михаил Фишман

https://www.youtube.com/embed/ntdWgEhrTro
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Сирия Российская армия Bellingcat Христо Грозев Война России против Украины Александр Дворников

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X