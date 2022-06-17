Проблемы с алкоголем и репутация из Сирии. Христо Грозев рассказал об отстранении российского генерала Дворникова 17 июня, 00:37 Цей матеріал також доступний українською Александр Дворников (Фото:Кремль)

Глава отдела расследований Bellingcat Христо Грозев заявил, что у российского генерала Александра Дворникова были проблемы с подчиненными и в армии страны-агрессора ему не доверяли.

В интервью российскому проекту Продолжение следует, опубликованному в четверг, 16 июня, Грозев предположил, что российский диктатор Владимир Путин управляет войной «в ручном режиме», и никто не знает, что он решит в конце недели.



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По словам расследователя, Путин решил не доверять своим генералам и сам взял на себя роль генерала примерно в то же время, когда был назначен Дворников.



«Репутация у Дворникова из Сирии внутри армии была не очень высока. Они преподнесли публике, что он крутой стратег, но уже знали, что его способность координировать разные виды войск не очень высока… В Сирии победы были, [но], по мнению людей из ЧВК и офицеров, с которыми мы общались, вопреки Дворникову, а не благодаря. У него были эксцессы с алкоголем, ситуации, когда он ночью решал начать войну без какой-либо разведывательной поддержки. Ему не подчинялись… Не могу себе представить, что до Путина это не дошло», — сказал журналист.

Грозев отметил, что ни один из офицеров, которые работали с Дворниковым, ему не доверяет, но при этом у генерала были определенные качества: так, он «может расписывать стратегию».



Расследователи Conflict Intelligence Team 3 июня сообщили, что российский генерал Александр Дворников больше не командует группировкой войск РФ в Украине. По данным CIT, его заменили генералом Геннадием Жидко — это бывший командующий Восточным военным округом, а сейчас заместитель министра обороны России по военно-политической работе.

До этого газета The New York Times сообщила, что есть сомнения по поводу того, продолжает ли отвечать за полномасштабную войну России против Украины Дворников, так как в последние две недели его не видели.

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