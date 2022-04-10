«Не сотрет стратегический провал Путина». США считают, что новый глава войск РФ продолжит жестокие атаки против украинцев — советник Байдена 10 апреля, 17:39 Цей матеріал також доступний українською Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Leah Millis))

США считают, что новый российский генерал Александр Дворников, возглавивший оккупационные войска РФ в войне против Украины, продолжит совершать жестокие атаки против мирных жителей.

Война России против Украины — главные события 10 апреля

Об этом заявил советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает CNN.

«У этого конкретного генерала есть резюме, которое включает жестокость против мирных жителей в других театрах военных действий — в Сирии — и мы можем ожидать то же самое и здесь. Этот генерал станет еще одним автором преступлений и жестокости против мирного населения Украины», — сказал Салливан.



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В то же время, советник президента США уменьшает важность такого назначения для шансов России на успех как таковых. Он считает, что РФ уже потерпела «стратегический провал» и этот факт не сможет «стереть ни одно предназначение какого-либо генерала»

«Они думали, что смогут завоевать столицу и захватить другие крупные города с небольшим сопротивлением, что на самом деле их встретят с распростертыми объятиями[…] И то, что мы узнали в первые несколько недель этой войны, это то, что Украина никогда не покорится России. Неважно, какого генерала президент Путин пытается назначить», — подчеркнул Салливан.



8 апреля СМИ сообщили, что Россия реорганизовала командование своими войсками в Украине после ряда неудач и очевидного отсутствия координации между группами российских войск. Теперь ими руководит 60-летний генерал Александр Дворников — командующий войсками Южного военного округа, который возглавлял группировку РФ в войне в Сирии и участвовал во второй российско-чеченской войне.

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