Вучич после разговора с Зеленским заявил, что не изменил позицию по санкциям против РФ 1 июня, 22:39 Александар Вучич (Фото:Wikimedia)

Президент Сербии Александар Вучич напомнил, что Сербия приняла решение о санкциях против России еще в марте прошлого года и заявил, что на такое решение не может повлиять разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает PTC.

«У нас был короткий, честный разговор, но решение о санкциях принимают граждане Сербии через свое руководство. Мы приняли свое решение в марте 2022 года и выразили нашу позицию. Один разговор не может изменить позицию страны», — сказал Вучич.

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Президент Сербии отметил, что Украина не признает самопровозглашенную независимость Косово и уважает территориальную целостность Сербии, так же, как Сербия уважает территориальную целостность Украины.

Вучич также заявил, что Сербия имеет собственную независимую политику и уважает Украину, но прежде всего сосредоточена на своих интересах.

«Почему я должен перед кем-то оправдываться? Мы ведем свою политику в интересах нашей страны. Мы будем продолжать проводить политику, которая служит нашим национальным интересам», — сказал глава Сербии.

Александр Вучич поговорил с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

1 июня Зеленский находится с визитом в Молдове.

Сербия — единственная страна Европы, которая отказалась ввести санкции против России за ее вторжение в Украину.

21 мая 2022 года Сербия объявила о санкциях против Беларуси из-за войны в Украине.

Это было вторым случаем, когда Сербия придерживалась санкций ЕС, связанных с войной России против Украины, после мартовского решения о распространении ограничительных мер на бывшего президента-беглеца Виктора Януковича и ведущих представителей украинского руководства с 2010 по 2014 годы.

В январе 2023 года Вучич, который считался одним из ближайших союзников диктатора РФ Владимира Путина в Европе, признал, что оккупированные Крым и Донбасс — это Украина.

Сербия не признала результатов российских псевдореферендумов на временно оккупированных территориях в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.