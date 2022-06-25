Президент Сербии высказал претензии к предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС. Сравнил ее с «новым Кипром» 25 июня, 16:20 Цей матеріал також доступний українською Александр Вучич (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что многие страны ЕС «ведут прямую войну против России», а решение Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление в блок считает политическим.

Об этом сообщает издание Kurir.

По словам Вучича, вопрос Западных Балкан не был слишком большой темой на саммите в этом году: прорыва в разблокировании процесса вступления стран достичь не удалось. Говоря о решении относительно Украины, он заявил, что «политика всегда была доминантной и решающей».

Видео дня

«Как у адвоката дьявола у меня был один вопрос, который я не буду поднимать публично. Вопрос, на который очень сложно ответить, когда речь идет о Молдове и Украине, особенно об Украине. Нам десятилетиями говорили, что им не нужен новый Кипр в Европе. А теперь вы видите, что они могут получить три Кипра, четыре Кипра», — заявил президент Сербии.

Он пересказал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что Сербия и Черногория «гораздо лучше готовы быть частью ЕС с точки зрения экономики», но, по мнению Вучича, это мало кого «волнует».

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и ЕС.

После полномасштабного вторжения России Сербия ввела санкции против Беларуси, причастной к нему, но не против Москвы. Также Белград договорился о поставках газа из РФ сроком на три года. В то же время Вучич пообещал отстроить города Украины, разрушенные во время российского вторжения, и заявил о желании усилить сотрудничество после войны.

ЕС больше не боится российских угроз – Павел Климкин, дипломат https://www.youtube.com/watch?v=Bqeqq8ZLTRg

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.