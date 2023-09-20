Албания впервые передала Украине современную бронетехнику и минометные снаряды

20 сентября, 14:12
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M1224 MaxxPro MRAP (Фото:New York National Guard/www.flickr.com)

M1224 MaxxPro MRAP (Фото:New York National Guard/www.flickr.com)

Албания передала Украине современную бронетехнику и минометные снаряды.

Об этом сообщил Oryx в Twitter (X) во вторник, 19 сентября.

В частности, было передано 22 M1224 MaxxPro MRAP, а также 82-мм минометные снаряды.

Это первая передача Албанией Украине современной бронетехники.

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В апреле посольство Албании в РФ сообщило об отмене безвизового режима для граждан России.

В дипмиссии предупредили, что для посещения Албании россиянам теперь надо оформить визу в соответствии с целью поездки.

Ранее россияне могли въезжать в страну без визы с 1 мая по 30 сентября. Так Албания стимулировала туризм.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Албания Военная помощь Война России против Украины

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