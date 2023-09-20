Албания впервые передала Украине современную бронетехнику и минометные снаряды
M1224 MaxxPro MRAP (Фото:New York National Guard/www.flickr.com)
Албания передала Украине современную бронетехнику и минометные снаряды.
Об этом сообщил Oryx в Twitter (X) во вторник, 19 сентября.
В частности, было передано 22 M1224 MaxxPro MRAP, а также 82-мм минометные снаряды.
Это первая передача Албанией Украине современной бронетехники.
В апреле посольство Албании в РФ сообщило об отмене безвизового режима для граждан России.
В дипмиссии предупредили, что для посещения Албании россиянам теперь надо оформить визу в соответствии с целью поездки.
Ранее россияне могли въезжать в страну без визы с 1 мая по 30 сентября. Так Албания стимулировала туризм.