Албания впервые передала Украине современную бронетехнику и минометные снаряды 20 сентября, 14:12 M1224 MaxxPro MRAP (Фото:New York National Guard/www.flickr.com)

Албания передала Украине современную бронетехнику и минометные снаряды.

Об этом сообщил Oryx в Twitter (X) во вторник, 19 сентября.

В частности, было передано 22 M1224 MaxxPro MRAP, а также 82-мм минометные снаряды.

Это первая передача Албанией Украине современной бронетехники.

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В апреле посольство Албании в РФ сообщило об отмене безвизового режима для граждан России.

В дипмиссии предупредили, что для посещения Албании россиянам теперь надо оформить визу в соответствии с целью поездки.

Ранее россияне могли въезжать в страну без визы с 1 мая по 30 сентября. Так Албания стимулировала туризм.