«Им рады». Албания будет принимать граждан страны-агрессора РФ, которые бегут от мобилизации
Эди Рама (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)
Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Албания будет принимать граждан страны-агрессора РФ, которые бегут от мобилизации.
Об этом сообщает Euractiv.
По его словам, россияне могут без проблем приехать в Албанию.
«Им рады в Албании», — сказал он.
Кроме того, посол Албании в ООН Ферит Ходжа заявил, что нельзя проводить параллели с псевдореферендумами, которые проходят на оккупированных Россией частях Украины, с голосованием Косово, «независимой страны, признанной половиной ООН».
«Ничто не может быть более искусственным и натянутым, чем сравнение международных усилий по прекращению конфликта, защите гражданского населения и налаживанию мирного процесса, поиску прочного решения, как это было в случае с Косово, с чистой и неспровоцированной агрессией и „референдумом“, который сейчас проходит в Украине», — сказал он.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что поддерживает открытие Германии для убегающих от мобилизации россиян.