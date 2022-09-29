«Им рады». Албания будет принимать граждан страны-агрессора РФ, которые бегут от мобилизации

29 сентября, 16:06
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Эди Рама (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Эди Рама (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Албания будет принимать граждан страны-агрессора РФ, которые бегут от мобилизации.

Об этом сообщает Euractiv.

По его словам, россияне могут без проблем приехать в Албанию.

«Им рады в Албании», — сказал он.

Кроме того, посол Албании в ООН Ферит Ходжа заявил, что нельзя проводить параллели с псевдореферендумами, которые проходят на оккупированных Россией частях Украины, с голосованием Косово, «независимой страны, признанной половиной ООН».

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«Ничто не может быть более искусственным и натянутым, чем сравнение международных усилий по прекращению конфликта, защите гражданского населения и налаживанию мирного процесса, поиску прочного решения, как это было в случае с Косово, с чистой и неспровоцированной агрессией и „референдумом“, который сейчас проходит в Украине», — сказал он.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что поддерживает открытие Германии для убегающих от мобилизации россиян.

https://www.youtube.com/watch?v=3XJnqhjc9DQ
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мобилизация Албания Война России против Украины

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