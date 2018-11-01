01 ноября 2018, четверг

Албания вызвала посла Греции в связи с антиалбанскими инцидентами

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Иллюстративное фото
Фото: pixabay.com

Иллюстративное фото

Министерство иностранных дел Албании сообщило, что вызвало посла Греции для того чтобы выразить обеспокоенность из-за антиалбанских инцидентов.

Об этом сообщает Balkan Insight.

Речь идет об угрозе взрыва возле албанского посольства в Афинах, поджоге албанской фирмы и сжигании албанского флага на акции протеста под парламентом во вторник вечером.

"Мы потребовали от посла, чтобы греческие власти осудили эти серьезные акты, угрожающие дружескому климату между соседними государствами", - заявили в ведомстве.

МИД Албании требует от властей Греции защиты жизни и имущества албанцев, проживающих в стране.

Напомним, антиалбанские инциденты в Греции произошли после того как в Албании полиция застрелила этнического грека, который открыл огонь против офицеров, снявших греческий флаг с кладбища Второй мировой войны в поселке, примерно в шести километрах от границы Албании с Грецией.

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