Братская могила в Изюме — это еще одно доказательство военных преступлений России — президент Эстонии 16 сентября, 12:05 Массовое захоронение в Изюме, обнаруженное после освобождения города от российских оккупантов (Фото:REUTERS/Oleksandr Khomenko)

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что братская могила в Изюме является еще одним доказательством военных преступлений страны-агрессора России.

«Жестокость и бесконечные человеческие страдания, невозможно передать словами ужас, который оставляют после себя российские солдаты в Украине. Братская могила в Изюме является еще одним доказательством военных преступлений», — написал он в Twitter.

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По его словам, обязанность Запада — обеспечить ответственность.

«Мы не успокоимся, пока виновные не предстанут перед судом», — говорится в сообщении.

В лесополосе на территории возле освобожденного от российских оккупантов Изюма Харьковской области нашли массовые захоронения.

На могилах «на скорую руку» устанавливали кресты, на некоторых есть фамилии, но на большинстве — номера.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что в месте массового захоронения в Изюме было обнаружено около 440 могил.

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