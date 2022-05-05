«Это вопрос справедливости». Замороженные активы россиян нужно конфисковать для восстановления Украины — президент Евросовета 5 мая, 07:49 Цей матеріал також доступний українською Это трудный и долгий процесс — Мишель (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что нужно конфисковать подсанкционные активы россиян, чтобы использовать их для восстановления ущерба, причиненного Россией в ее войне против Украины.



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В интервью Интерфакс-Украина он выразил убеждение, что крайне важно не только заморозить активы, но и сделать возможным их конфискацию, сделать их доступными для восстановления Украины.

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В то же время, сославшись на профессиональный опыт работы юристом, он оговорился, что «юридический уровень этого вопроса не так прост».

«В ЕС существует 27 правовых систем, и во многих государствах-членах ЕС для этого потребуется принятие решения судом. Это трудный и долгий процесс», — отметил Мишель.

По его словам, он уже поручил юридической службе Совета подготовить некоторые возможные идеи, чтобы найти юридическое решение в соответствии с принципами верховенства права, что облегчило бы и сделало возможным конфискацию активов людей, которые находятся под санкциями ЕС или другими странами мира.

«На мой взгляд, это — вопрос справедливости, не только заморозить активы, но и их конфисковать, чтобы сделать эти деньги доступными для украинских властей…, особенно для восстановления страны», — резюмировал Мишель.

Ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что добавит в пакет помощи на $33 миллиарда положение, согласно которому Штаты смогут конфисковать активы российских олигархов и отправлять деньги от их продаж непосредственно Украине.



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