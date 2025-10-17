В Еврокомиссии говорят, что на Путина и Лаврова не распространяется запрет на въезд в ЕС

В Еврокомиссии заявили, что несмотря на то, что санкции и замороженные активы РФ, российский диктатор Владимир Путин может въезжать на территорию Европейского Союза.

Об этом в пятницу, 17 октября, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гипер, пишет Радио Свобода.

«У нас заморожены активы Путина и [главы МИД РФ Сергея] Лаврова, но на них не распространяется запрет на въезд — это их никогда не касалось», — сказала Гипер.

В Еврокомиссии уточнили, что пока встреча российского диктатора с американским президентом Дональдом Трампом не подтверждена, поэтому в ЕС не будут комментировать «гипотетические сценарии».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна обеспечит Путину «безопасные условия» для переговоров с Дональдом Трампом, несмотря на ордер на арест российского диктатора от Международного уголовного суда.

3 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициировал выход страны из Международного уголовного суда. Венгрия станет единственным членом ЕС, не входящим в состав МУС.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

Премьер Венгрии Виктор Орбан после этого заявил, что также поговорил с Трампом и анонсировал разговор с Путиным. Он сказал, что Венгрия готова принять встречу лидеров стран, и подготовка к саммиту уже началась.

17 октября в Кремле подтвердили, что Путин намерен встретиться с Трампом в течение двух недель. Перед этим соответствующие звонки и встречи проведут Лавров и Рубио.