Активно убеждаем Европу не отменять антироссийские санкции - Помпео

Помпео также прокомментировал предстоящую встречу Трампа и Путина

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Администрация президента прилагает серьезные усилия для того, чтобы убедить европейские страны сохранить санкции против России.

В частности, руководство США ведет постоянные переговоры с Италией, которая скептически относиться к санкциям, передает Интерфакс-Украина.

Помпео заявил, что уверен в сохранении санкций и заявил, что на будущей встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина будет также обсуждаться тема американских выборов.

Напомним, 24 мая СМИ сообщили, что США потребовали от стран ЕС ужесточить санкции против России, политика которой направлена на подрыв западных демократий.

Кроме того, британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о необходимости усилить санкции против России.