После визита Зеленского в США уже есть серьезные результаты. Работаем, чтобы Украина получила больше ЗРК Patriot — Маркарова 25 декабря, 10:58 Оксана Маркарова (Фото:НВ)

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что работа над увеличением в будущем поставок американских систем ЗРК Patriot уже идет.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

На вопрос, может ли Украине ожидать, что, как и в случае с HIMARS, после первой «пробной» поставки Patriot их продолжат передавать и дальше, Маркарова ответила: «Мы над этим активно работаем».

Видео дня

«Это решение действительно историческое. Во-первых, оно нам достаточно быстро предоставит первые системы Patriot и раскроет возможность для всех других стран-партнеров, у которых системы тоже есть, принимать решение об их предоставлении. Надеемся, Палата представителей поддержит OMNIBUS, финансирование будет доступно после подписи президента Байдена, и мы сможем контрактовать на будущее некоторые системы», — заявила она.

Инфографика: НВ

Посол рассказала, что уже есть «конкретные серьезные результаты» после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 21 декабря, где он выступил перед Конгрессом США и встретился с американским лидером Джо Байденом. По ее словам, после этого процесс принятия решения там активизировался «очень сильно»:

22 декабря Сенат США принял законопроект о госфинансировании на $1,7 трлн, включающий 45 млрд помощи Украине и союзникам. Также Сенат поддержал поправку к законопроекту, позволяющему передать Украине арестованные активы российских олигархов.

В день визита Зеленского Белый дом объявил о военной помощи Украине на $1,85 миллиарда, впервые включающей ЗРК Patriot, а также, в частности, противорадиолокационные ракеты HARM и высокоточные авиационные боеприпасы (возможно, речь идет об «умных бомбам» — ред.).