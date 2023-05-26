Канада передаст Украине десятки противовоздушных ракет AIM-9 26 мая, 09:58 Ракета AIM-9 Sidewinder (Фото:Kelly Michals/Flickr)

Канада передаст Украине 43 противовоздушные ракеты AIM-9.

Об этом сообщила министр обороны страны Анита Ананд после заседания встречи в формате Рамштайн по обороне Украины.

По ее словам, Оттава бесплатно предоставит Киеву ракеты класса «воздух-воздух» из запасов Вооруженных сил Канады.

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Ожидается, что ракеты помогут Украине защитить свое небо от продолжающихся ракетных атак войск РФ.

Ананд также рассказала, что Канада расширяет свое присутствие в Польше в рамках операции UNIFIER. Пять дополнительных медицинских инструкторов CAF будут отправлены в Польшу, чтобы присоединиться к семи членам CAF, уже направленным в программу повышения квалификации медицинских навыков для личного состава ВСУ.

Как ожидается, эти дополнительные члены CAF удвоят количество потенциальных украинских выпускников.

Она уточнила, что доставка для ВСУ заявленных в апреле пакетов стрелкового оружия и боеприпасов идет по графику. К лету все 21 тысяча единиц стрелкового оружия и 2,4 млн патронов будут уже в Украине.

AIM-9 Sidewinder — американская ракета класса «воздух-воздух» ближнего радиуса действия. Она находится на вооружении в США, Великобритании, Франции, Германии, Австралии и других странах мира.