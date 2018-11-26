Агрессия в Керченском проливе: МИД РФ вручил ноту протеста поверенному в делах Украины

Россия, традиционно, возлагает ответственность за свою агрессию на Украину

Министерство иностранных дел РФ заявило решительный протест временному поверенному в делах Украины в Москве Руслану Нимчинскому в связи с событиями в Керченском проливе 25 ноября.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что корабли ВМС Украины "нарушили правила мирного прохода в территориальном море РФ в Черном море".

"Особо было подчеркнуто, что вся ответственность за возможное негативное развитие конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории полностью лежит на украинской стороне", - заявили в МИД РФ.

Российские дипломаты также возмутились "нападениями" украинских радикалов на дипломатические представительства России в Украине.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

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Из-за действий РФ в Украине провели экстренное заседание СНБО. 26 ноября президент Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о введении военного положения в Украине до 14:00 25 января 2019 года.

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Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения: полный текст

Военное положение в Украине: все, что нужно знать