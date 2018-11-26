Агрессия РФ в Керченском проливе: комиссия Украина-НАТО проведет чрезвычайное заседание

Порошенко и Столтенберг договорились о созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО через агрессию РФ в Керченском проливе

Комиссия Украина-НАТО проведет чрезвычайное заседание в связи с агрессивными действиями России в Керченском проливе, которая захватила три украинских корабля.

Об этом во время телефонного разговора договорились президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Порошенко рассказал Столтенбергу об акте агрессии России и действиях Украины в ответ, в том числе возможном введении режима военного положения.

Украинский президент призвал усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

В свою очередь Столтенберг выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей.

Президент Украины и генсек НАТО обсудили угрозы региональной безопасности вследствие непредсказуемых действий России.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыла Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Из-за действий РФ в Украине провели экстренное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.