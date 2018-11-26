Агрессия РФ в Керченском проливе: Климкин объяснил, почему не было жесткого заявления ЕС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пояснил, что вчерашние заявления некоторых западных стран и ЕС по ситуации в Азовском море сделаны в осторожном тоне из-за того, что были подготовлены к обстрелам и захвату украинских судов.
В интервью Европейской правде Климкин сказал, что общался с верховным представителем Европейского союза по вопросам иностранных дел Федерикой Могерини еще в воскресенье утром, когда она была на саммите ЕС. По итогам этого разговора в Брюсселе в подготовили заявление.
"Но так получилось, что уже после этого происходили дальнейшие события. Поэтому не обращайте внимания на то, что там нет жестких тезисов - дело в том, что текст не учитывает ключевых событий. Дальнейшие заявления от ЕС будут другими", - добавил он.
Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.
В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.
После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
Из-за действий РФ в Украине провели экстренное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.
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