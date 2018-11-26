Агрессия РФ в Керченском проливе: Климкин объяснил, почему не было жесткого заявления ЕС

Климкин объяснил, почему ЕС не стал жестко комментировать агрессию РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пояснил, что вчерашние заявления некоторых западных стран и ЕС по ситуации в Азовском море сделаны в осторожном тоне из-за того, что были подготовлены к обстрелам и захвату украинских судов.

В интервью Европейской правде Климкин сказал, что общался с верховным представителем Европейского союза по вопросам иностранных дел Федерикой Могерини еще в воскресенье утром, когда она была на саммите ЕС. По итогам этого разговора в Брюсселе в подготовили заявление.

"Но так получилось, что уже после этого происходили дальнейшие события. Поэтому не обращайте внимания на то, что там нет жестких тезисов - дело в том, что текст не учитывает ключевых событий. Дальнейшие заявления от ЕС будут другими", - добавил он.

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Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Из-за действий РФ в Украине провели экстренное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

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