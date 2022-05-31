«Агрессия РФ неприемлема в XXI веке». У Нидерландов нет иллюзий относительно намерений Путина — интервью с послом Еннесом де Молом 31 мая, 17:01 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Посол Нидерландов в Украине Еннес де Мол (Фото:NOS/JEROEN DE JAGER)

Посол Нидерландов в Украине Еннес де Мол был одним из первых европейских дипломатов, вернувшихся в Киев после полномасштабного российского вторжения.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Сейчас он изучает украинский в «знак уважения к государственному языку» и считает, что так лучше понимает Украину и ее разнообразие. Посол также рассказывает, что его знакомые, которые раньше говорили по-русски, а сейчас перешли на украинский, «думают по-другому».

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Насколько мощно Нидерланды поддерживают Украину в войне, как отказываются от российского газа, и почему страна прохладно заявляет о вступлении Украины в ЕС, Еннес де Мол рассказал в интервью Радио НВ.



— Посольство Нидерландов еще в апреле вернулось в Киев, но угроза ракетных ударов сохраняется. Это знак политической поддержки или реальная оценка рисков? Как может продолжаться работа вашего посольства?

— Мы вернулись и гордимся тем, что наше посольство было среди тех, кто довольно рано вернулся в Киев. Европейский Союз продемонстрировал скоординированный подход. Наш министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра поднял флаг Нидерландов на здании посольства в честь нашего возвращения в Киев; в качестве посла я вернулся в Киев с небольшой командой.

В то же время, это пока больше символический жест. Мы понимаем, что пока еще не все нормально. Все не может быть нормально, пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины и полностью не выведет свои войска, я уже не говорю об угрозе ракетных ударов.

— В Нидерландах сейчас десятки тысяч украинских беженцев. Как страна справляется с этими вызовами?

— В Нидерландах зарегистрировано уже почти 60 тысяч украинцев. Две трети из них расселили местные власти. Одну треть — приняли местные семьи. И я горжусь, что я тоже принимаю украинскую семью в своем семейном доме в Эйндховене, где жили мои родители.

Жители Нидерландов искренне приветствуют украинцев, многие сочувствуют и имеют положительные эмоции.

При этом удовлетворение потребностей такого большого количества людей в один момент всегда представляет собой логистическую проблему, особенно для небольших городов. Тем не менее в опросе, который провела телекомпания NPO (это наше общественное, как здесь), из 10 городов, которые принимают украинцев, только четыре сообщили о жалобах и каких-то проблемах. Самые большие жалобы были на шум из-за того, что украинские дети играли не там, где положено. Но все это мелочи, в целом интеграция идет очень хорошо. И то, что очень положительно, по моему мнению, — тот факт, что многие начинают работать. Они нашли работу и чувствуют себя комфортно, могут действительно что-то делать.

— Нидерланды начали поставлять Украине оружие еще до начала войны, мы вам за это очень благодарны. Но когда речь заходит о вступлении Украины в Европейский Союз, то премьер Марк Рютте высказывается более прохладно, чем другие страны. Почему?

— Как сказал наш Рютте, все страны европейского континента имеют право на вступление в Европейский Союз. Это факт. Но только если они соответствуют условиям — так называемым копенгагенским критериям: демократия, верховенство права, рыночная экономика, права человека, уважение и защита меньшинств.

Я думаю, что наш премьер-министр не пессимист, а реалист, и это его политика. Нидерландцы известны во всем мире как прагматичные, реалистичные, а иногда даже может быть слишком прямолинейные люди. Мы хотели бы увидеть решения Брюсселя, совет Европейской комиссии, а потом будем делать свои собственные анализы и выводы.

Я убежден, что Нидерланды не собираются блокировать положительные для Украины решения, но надо также понимать, что вступление в Европейский Союз — это длительный проект. Я заметил, что президент [Владимир] Зеленский сказал, что он понимает — это не завтра будет, это долгий процесс. Посмотрим, что будет в июне.

— Страны Балтии готовы идти на самые радикальные меры, чтобы наказать Россию и помочь Украине. А вот в Германии, например, все еще есть попытки ведения политики business as usual, что странно выглядит. Как смотрят сейчас на Россию Нидерланды? Как относятся к этой стране?

— Для большинства жителей Нидерландов эта трагедия в Украине воспринимается через призму катастрофы MH17. Как известно, решение суда по делу MH17 ожидается где-то в ноябре-декабре этого года. Я не могу комментировать это дело до вынесения судом окончательного решения, но я думаю, что в мире очень мало людей, которые сомневаются в выводах совместной следственной группы.

Нидерланды географически относительно далеко от России и Украины, и в то же время расстояние от Амстердама до Киева меньше, чем расстояние от Амстердама до многих крупных городов Евросоюза. Нидерланды также имеют существенное военное присутствие в Литве, Болгарии, Словакии. У нас нет иллюзий относительно намерений [российского диктатора Владимира] Путина, если его решительно не остановят в Украине.

Сегодня стало ясно, что Газпром выключил газоснабжение до Нидерландов и мы понимаем, что ситуация критическая. Поэтому мы стопроцентно поддерживаем Украину в своих действиях на своей территории, чтобы сохранить целостность своего государства.

— Некоторые европейские страны очень резко и эмоционально реагируют на возможные энергетические санкции относительно России. Насколько для Нидерландов сейчас эта история болезненная?

— Нидерланды имеют традиции производства газа, но мы отключили эту возможность, потому что она влияла на землетрясения на Севере Нидерландов.

У нас есть резерв и есть альтернативные источники энергии. Мы понимаем, что будем страдать из-за отсутствия газа из России. Одновременно мы готовы [идти на такой] ущерб, потому что понимаем: ситуация серьезная и мы должны быть более независимыми от российских поставок.

Энергия — это инструмент международной политики. Мы это каждый день чувствуем, видим и, конечно, страдаем.

Раньше я работал в Москве и Санкт-Петербурге. Мы тогда шутили, что Роттердам — это самый большой русский порт, так как очень большое количество российской нефти идет через порт Роттердама. Сейчас такое невозможно и это показывает, что мы тоже готовы нести ущерб во время этой войны.

Действительно, это влияет на Нидерланды, но мы готовы, потому что понимаем, что ваше дело — это правильное дело.

— Мотивы поддержки Украины не одинаковые в разных странах. Та же Эстония дает нам треть своего военного бюджета, потому что понимает, что может стать следующей. А поддержку Германии, Франции мы видим совершенно иной. Для Нидерландов помощь и поддержка Украины — это вопрос больше безопасности или справедливости?

— Думаю, что безопасность, справедливость, гуманность и т. д. Для нас это вопрос того, чтобы быть на правильной стороне истории. И мы убеждены, что в Украине восторжествует свобода и демократия.

Нидерланды вложили значительные средства в Украину как в экономическом плане (мы второй по величине инвестор в Украине), так и в плане технической помощи и поддержки многих важных проектов. И кроме того мы привнесли в Украину голландский опыт в области внутренних водных путей, здравоохранения, сельского хозяйства, помогая голландскому частному сектору вести бизнес в Украине. Таким образом в некотором смысле мы также пытаемся защитить наши инвестиции.

Но самой важной причиной нашей поддержки Украины являются наши ценности и твердые убеждения в том, что противоправная агрессия и применение силы, завоевание территорий суверенных государств абсолютно неприемлемо в XXI веке.

— Сейчас в международных экспертных кругах обсуждают, как Украина будет восстанавливаться после войны. Как видят этот путь в Нидерландах и в целом в Европе?

— Во-первых, я думаю, что потребуется время, чтобы восстановить Украину. Сейчас, когда говорят об ущербе, называются цифры, если я не ошибаюсь, 500−600 миллиардов евро. Эти астрономические убытки, восстановление Украины не произойдет в один момент.

С другой стороны, я вижу очень много сил в вашем обществе — люди уже вчера готовы начинать восстанавливать это все. Мой опыт в Украине также показал, что украинцы действительно очень решительные: русские оставили многие села Украины в руинах, пришли украинцы и тут же вместе начали убирать. Я это видел сам, например, в Ирпене и в Буче, я был просто удивлен.

Украина — страна с большим потенциалом. И для того, чтобы его реализовать, стране нужна наша поддержка: финансовая, экспертная, экономическая, логистическая и т. д. И нужно еще очень много поработать над верховенством права, чтобы привести его к высоким европейским стандартам. Тем самым Украина сможет привлечь больше инвестиций и с экономической точки зрения процветать.

У украинцев много возможностей: хорошее образование, у вас есть чернозем, сельское хозяйство имеет огромный потенциал. У вас страна великолепная. Думаю, Be brave like Ukrainian — это тоже значит, что с экономической точки зрения вы должны делать огромные шаги вперед. И не реконструировать советскую инфраструктуру, а делать шаг вперед. Как ни странно, сейчас тот момент, чтобы сделать шаг вперед. Да, все очень сложно, но мы с вами!

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