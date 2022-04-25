Командующий ВС Литвы допустил новую агрессию России через 5−10 лет 25 апреля, 17:28 Цей матеріал також доступний українською Плакат с портретами Владимира Путина, Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина на акции в поддержку Украины в Гамбурге, 20 марта (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Командующий Вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис считает, что через пять—десять лет агрессия России может повториться. Об этом он сказал в интервью литовскому вещателю LRT.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Рупшис отметил, что сейчас Россия несет большие потери в Украине и для восстановления военного потенциала стране-агрессору понадобится время, но через пять—десять лет она снова может стать угрозой, так как «русский реваншизм никуда не делся»:



Видео дня

«По моему мнению, Россия не изменится, она останется угрозой для нас и для НАТО. Кроме того, эта угроза может возрасти, и страны НАТО должны быть готовы в первую очередь выступать как сдерживающий фактор. Россию необходимо удержать от того, что она делает сейчас, когда решила напасть на Украину».

Генерал-лейтенант добавил, что, по его мнению, российского диктатора Владимира Путина ввели в заблуждение, и он «вообразил, что у него лучшая армия в мире», но факты показали, что это была ложь.

"…Думаю, российская армия, генералы, офицеры, даже спецслужбы, которые рисуют Путину картину, которая якобы сложилась у России, наверное, сами не верили, что Путин может принять решение о нападении на Украину. А когда принял, то, наверное, были в шоке", — сказал он.



В Офисе президента Украины заявляли, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для стран Балтии, Польши, Молдовы и Казахстана.

«Война России — это не только война против Украины. Это значительно шире. Россия начала войну против свободы как таковой. На украинской земле для России только начало. Россия пытается победить свободу всех людей в Европе, всех людей в мире, пытается показать, что только грубая и жестокая сила имеет значение, что люди и все, что делает нас людьми, не имеют значения», — говорил президент Владимир Зеленский 24 марта.

Заместитель командира войск Центрального военного округа России уже сказал, что российские войска хотят выполнить «еще один выход в Приднестровье» после их планов по захвату юга Украины. Российская пропаганда утверждает, что там якобы «притесняют русскоговорящее население».



Россия теряет всякую надежду на победу – Яковина https://www.youtube.com/embed/oi21doSYHbg

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.