Агрессия РФ. В Украине находятся уже 90% войск оккупантов — CNN

3 марта, 21:30
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Последствия обстрелов в Чернигове (Фото:State Emergency Services Of Ukraine/via REUTERS)

Последствия обстрелов в Чернигове (Фото:State Emergency Services Of Ukraine/via REUTERS)

На территории Украины уже находятся 90% российских сил, которые Россия месяцами стягивала к украинским границам, сообщает СNN, со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.

Отмечается, что, по словам источника, Россия перебросила 90% своей «заблаговременно подготовленной боевой мощи» в Украину. Чиновник также добавил, что оккупанты стали более интенсивно обстреливать города Киев, Чернигов, Харьков и Мариуполь.

Он отметил, что Мариуполь находится под контролем Украины, но оккупанты наступают на город с севера и со стороны моря с очевидным намерением его изолировать.

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По его словам, Россия не «исчерпала энергию» и все еще имеет в наличии «большую часть своей общей боевой мощи».

Ранее СNN сообщало, что Россия запустила более 480 ракет по территории Украины с начала вторжения.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вторжение Минобороны США

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