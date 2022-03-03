Агрессия РФ. В Украине находятся уже 90% войск оккупантов — CNN
Последствия обстрелов в Чернигове (Фото:State Emergency Services Of Ukraine/via REUTERS)
На территории Украины уже находятся 90% российских сил, которые Россия месяцами стягивала к украинским границам, сообщает СNN, со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.
Отмечается, что, по словам источника, Россия перебросила 90% своей «заблаговременно подготовленной боевой мощи» в Украину. Чиновник также добавил, что оккупанты стали более интенсивно обстреливать города Киев, Чернигов, Харьков и Мариуполь.
Он отметил, что Мариуполь находится под контролем Украины, но оккупанты наступают на город с севера и со стороны моря с очевидным намерением его изолировать.
По его словам, Россия не «исчерпала энергию» и все еще имеет в наличии «большую часть своей общей боевой мощи».
Ранее СNN сообщало, что Россия запустила более 480 ракет по территории Украины с начала вторжения.
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