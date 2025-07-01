Германия отправит военные корабли в Арктику , чтобы противостоять растущей военной активности России в регионе.

Об этом сообщает The Telegraph.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Бундесвер направит патрульные суда в Северную Атлантику и Арктику, чтобы «продемонстрировать свое присутствие».

«Морские угрозы усиливаются… Россия милитаризирует Арктику. Мы наблюдаем рост активности российских подводных лодок, действующих в этом районе», — сказал Писториус на пресс-конференции в Копенгагене.

Он добавил, что ВМС Германии будут направлены в регион уже в этом году. Также по пути в Арктику немецкий флот будет проводить учения с союзниками.

Немецкие подводные лодки, патрульные самолеты и фрегаты будут развернуты, чтобы продемонстрировать «нашу приверженность этому региону», сказал он.

Как отмечает The Telegraph, новые патрули являются частью более широкой цели Германии — играть гораздо более важную роль в защите Запада от России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

18 июня Главное управление разведки Украины сообщило, что страна-агрессор Россия расширяет свое военно-техническое присутствие в Арктике под видом «научной деятельности»,

Ранее СМИ сообщали, что в июне в Арктике начнет патрулирование новейшая атомная подводная лодка РФ Князь Пожарский проекта Борей-А. Боевая субмарина способна нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет РСМ-56 Булава, каждая из которых оборудована 4−6 боевыми блоками.