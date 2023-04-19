Прокуратура Украины зарегистрировала около 80 тысяч случаев потенциальных военных преступлений — Костин
Андрей Костин (Фото:ОПУ)
Генпрокурор Андрей Костин сообщил в среду, 19 апреля, что его ведомство зарегистрировало около 80 тысяч случаев потенциальных военных преступлений с начала российского вторжения в Украину.
Об этом сообщает CNN.
Костин сообщил о 80 тысячах военных преступлений во время выступления перед американскими законодателям в комитете Палаты представителей по иностранным делам. Также, по его словам, на сегодняшний день в Украине был осужден 31 россиянин.
Костин добавил, что его офис также выявил 310 потенциальных исполнителей преступлений и «завершил дела против 152 потенциальных военных преступников». Он подчеркнул, что часть этих дел ведется заочно.
Он также призвал международное сообщество обмениваться разведывательной информацией, чтобы помочь его офису в работе по осуждению предполагаемых военных преступников.
Ранее Костин говорил, что 626 представителей высшего политического и военного руководства страны-агрессора России получили подозрения в преступлении агрессии.