Генсек НАТО заверил Украину во всесторонней поддержке Альянса на фоне агрессии РФ Сегодня, 13:13 254 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Francois Walschaerts Йенс Столтенберг REUTERS / Francois Walschaerts

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил в полной поддержке Альянсом Украины на фоне агрессивных действий Российской Федерации.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в рамках встречи министров обороны стран-членов Североатлантического альянса, отвечая на вопрос украинских журналистов, передает корреспондент НВ Дмитрий Тузов.

«Незаконная аннексия Крыма и продолжающиеся попытки дестабилизировать Украины являются частью более широкого шаблона [РФ], который мы наблюдали на протяжении нескольких лет. Но в тоже время я не вижу прямой связи между попытками решить кризис в и вокруг Украины, Восточной Украины, Донбасса, Крыма, и попытками вернуть Россию к соблюдению ДРМСД. Мы сфокусированы на обоих, и мы продолжим предоставлять твердую поддержку, политическую поддержку и фактическую поддержку Украине», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также отметил рост напористости РФ в проведении агрессивных действий против Украины за последние несколько лет, а также ужесточении ее риторики.

Помимо этого, Столтенберг отметил в своем комментарии нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности при размещении ракет SSC-8, а также сообщил о готовящихся ответных мерах НАТО, если РФ продолжит несоблюдение ДРМСД.

Напомним, 25 июня в Брюсселе началась встреча министров обороны стран НАТО.

В среду, 26 июня, министры рассмотрели вопрос продолжающегося нарушения Россией договора о ракетах средней и меньшей дальности. Генсек НАТО призвал Российскую Федерацию к ответственной политике в этом вопросе и отметил, что новая российская ракета 9M729 (SSC-8), разработанная в нарушение ДРСМД, способна поразить европейские города в течение нескольких минут с момента запуска.

«У России еще есть возможность сохранить договор, есть окно возможностей. Конечный срок истекает 2 августа, и мы продолжаем призывать РФ вернуться к выполнению его условий. Если они не вернутся, мы должны ответить. Также мы должны подготовиться к миру без ДРСМД», — заявил генсек.