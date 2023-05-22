«Мирный план» африканских лидеров предполагает переговоры с Россией даже без вывода оккупационных войск из Украины 22 мая, 23:43 Сирил Рамафоса (Фото:REUTERS/Esa Alexander)

«Мирный план» африканских лидеров, которые собираются посетить Украину в начале июня, предполагает начало «переговоров» со страной-агрессором России, даже если российские оккупационные войска не покинут суверенную территорию Украины.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление администрации президента ЮАР Сирила Рамафосы.



«В первую очередь прекращение боевых действий, затем — основа для прочного мира», — утверждает пресс-секретарь Рамафосы Винсент Магвенья.



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В «миротворческую миссию», которая собирается в начале июня отправиться в Киев и столицу страны-террориста Москву, входят президенты ЮАР, Египта (Абдель Фаттах ас-Сиси), Замбии (Хакаинде Хичилема), Республики Конго (Дени Сассу-Нгессо), Уганды (Йовери Мусевени). Инициативу возглавляет президент Сенегала Маки Салл.

«Мой президент очень четко дал понять… Никаких переговоров между Украиной и Россией [не будет], если россияне не покинут нашу территорию в пределах ее международно признанных границ», — напомнила посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова.

Украинская формула мира состоит из десяти пунктов и предусматривает в том числе восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

Президент ЮАР ранее заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и глава кремлевского режима Путин согласились принять группу африканских президентов для обсуждения потенциального «мирного плана».

13 мая Зеленский провел переговоры с Рамафосой. Перед этим посол США в ЮАР обвинил страну в поставках оружия России. Власти ЮАР это опровергли и заявили, что проведут расследование.