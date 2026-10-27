Иностранные военнопленные обратились к участникам саммита Россия-Африка: просят вернуть их на родину — видео

27 октября, 18:18
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В украинский плен попали граждане 59 стран мира, в том числе 18 африканских государств, которые воевали на стороне России (Фото: Скриншот видео /Telegram /Хочу жить)

В украинский плен попали граждане 59 стран мира, в том числе 18 африканских государств, которые воевали на стороне России (Фото: Скриншот видео /Telegram /Хочу жить)

Африканские военнопленные, воевавшие на стороне России против Украины, обратились к участникам саммита Россия — Африка с призывом содействовать их возвращению на родину. За время полномасштабной войны в украинский плен попали граждане 18 африканских стран, однако Россия не вернула в ходе обменов ни одного иностранного военнопленного.

Во вторник, 27 октября, их видеообращение опубликовал проект Хочу жить.

В проекте подчеркнули, что Россия систематически вербует граждан африканских стран для участия в войне против Украины, однако не спешит возвращать их домой.

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Саммит Россия — Африка состоится 28−29 октября в Москве.

По данным проекта, с начала полномасштабного вторжения в украинский плен попали граждане 59 стран мира, в том числе 18 африканских государств. При этом Россия не забрала во время обменов ни одного иностранного военнопленного.

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«Эти люди оказались на чужой войне, которую развязала Россия. Москва, привлекая иностранных граждан к боевым действиям, несёт за них полную ответственность и не должна игнорировать судьбы тех, кто попал в плен», — заявили в Хочу жить.

В проекте призвали использовать саммит Россия-Африка, чтобы поднять вопрос об ответственности Кремля за судьбы завербованных африканцев. Также там подчеркнули, что правительства их стран должны требовать от Москвы конкретных шагов по возвращению граждан домой.

https://www.youtube.com/watch?v=sqm7FRWDHv8

Иностранцев предупредили об опасности участия в войне на стороне российской армии, подчеркнув, что это грозит гибелью или тяжкими ранениями, а обещания России не гарантируют безопасного возвращения на родину.

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Тех, кого пытаются завербовать для участия в боевых действиях против Украины или кто уже оказался в рядах российской армии, призвали обращаться в проект «Хочу жить». Там отметили, что сдача в украинский плен дает возможность сохранить жизнь, а Украина обязана обеспечивать военнопленным обращение в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

26 октября независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине заявила, что обнаружила доказательства того, что Россия с помощью обмана или принуждения завербовала иностранцев из 29 стран в свою армию.

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Страна-агрессор нарушала основные права завербованных иностранцев, что имеет признаки торговли людьми.

За її даними, обіцяні виплати й бонуси часто привласнювали вербувальники та військові командири. У новобранців нерідко забирали паспорти й телефони, а після відправлення на фронт припиняли їхнє спілкування з посередниками та родинами.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Наемники Российские наемники Война России против Украины Военнопленные

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