В украинский плен попали граждане 59 стран мира, в том числе 18 африканских государств, которые воевали на стороне России (Фото: Скриншот видео /Telegram /Хочу жить)

Африканские военнопленные, воевавшие на стороне России против Украины, обратились к участникам саммита Россия — Африка с призывом содействовать их возвращению на родину. За время полномасштабной войны в украинский плен попали граждане 18 африканских стран, однако Россия не вернула в ходе обменов ни одного иностранного военнопленного.

Во вторник, 27 октября, их видеообращение опубликовал проект Хочу жить.

В проекте подчеркнули, что Россия систематически вербует граждан африканских стран для участия в войне против Украины, однако не спешит возвращать их домой.

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Саммит Россия — Африка состоится 28−29 октября в Москве.

По данным проекта, с начала полномасштабного вторжения в украинский плен попали граждане 59 стран мира, в том числе 18 африканских государств. При этом Россия не забрала во время обменов ни одного иностранного военнопленного.

«Эти люди оказались на чужой войне, которую развязала Россия. Москва, привлекая иностранных граждан к боевым действиям, несёт за них полную ответственность и не должна игнорировать судьбы тех, кто попал в плен», — заявили в Хочу жить.

В проекте призвали использовать саммит Россия-Африка, чтобы поднять вопрос об ответственности Кремля за судьбы завербованных африканцев. Также там подчеркнули, что правительства их стран должны требовать от Москвы конкретных шагов по возвращению граждан домой.

Иностранцев предупредили об опасности участия в войне на стороне российской армии, подчеркнув, что это грозит гибелью или тяжкими ранениями, а обещания России не гарантируют безопасного возвращения на родину.

Тех, кого пытаются завербовать для участия в боевых действиях против Украины или кто уже оказался в рядах российской армии, призвали обращаться в проект «Хочу жить». Там отметили, что сдача в украинский плен дает возможность сохранить жизнь, а Украина обязана обеспечивать военнопленным обращение в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

26 октября независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине заявила, что обнаружила доказательства того, что Россия с помощью обмана или принуждения завербовала иностранцев из 29 стран в свою армию.

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Страна-агрессор нарушала основные права завербованных иностранцев, что имеет признаки торговли людьми.

За її даними, обіцяні виплати й бонуси часто привласнювали вербувальники та військові командири. У новобранців нерідко забирали паспорти й телефони, а після відправлення на фронт припиняли їхнє спілкування з посередниками та родинами.