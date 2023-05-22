Африканские лидеры проведут переговоры с Украиной и РФ в июне 22 мая, 00:38 Владимир Зеленский согласился отдельно принять делегации президентов Южной Африки, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Замбии (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Делегация из шести африканских лидеров намерена провести переговоры с Украиной и Россией. Одна из целей — «инициирование мирного процесса».

Об этом сообщает AP News.



Африканские лидеры планируют во время переговоров поднять вопрос по поводу того, как можно заплатить России, находящейся под жесткими санкциями, за экспорт удобрений, в которых нуждается Африка.

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Ключевой посредник Жан-Ив Оливье, который помог организовать эти переговоры, сказал, что африканские лидеры также обсудят связанный с этим вопрос облегчения прохождения большего количества зерновых грузов из Украины в условиях войны и возможность обмена пленными. Лидеры стран планируют посетить обе страны с миссией, которую они охарактеризовали как «миротворческую».

Оливье также отметил, что переговоры, вероятно, начнутся в следующем месяце.

Российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились отдельно принять делегации президентов Южной Африки, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Замбии.

Переговоры также одобрены Соединенными Штатами, Европейским Союзом, Организацией Объединенных Наций, Африканским Союзом и Китаем.